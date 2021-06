Surgen horribles detalles sobre la muerte de Samuel Olson, el niño que hallaron muerto en un hotel en Texas

Un niño de Houston de 5 años estuvo muerto durante semanas antes de ser denunciado como desaparecido, según fue revelado por nuevos detalles surgidos de la investigación.

Una búsqueda del niño Samuel Olson llevó a las autoridades a un hotel Best Western en Jasper, Texas, el martes, donde se encontró el cuerpo de un niño en una caja de plástico, reportó ABC13 desde Houston.

UPDATE: The body – believed to be of Samuel – is now in Houston at the Harris County Institute of Forensic Sciences, where an autopsy will be performed to confirm the identity and manner of death. #hounews https://t.co/xXJn4T8gY1

— Houston Police (@houstonpolice) June 3, 2021