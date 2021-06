Elon Musk vuelve a jugar con el precio de las criptomonedas

El CEO de los autos eléctricos Tesla, Elon Musk, nuevamente juega con sus insinuaciones sobre lo que piensa o va a hacer en torno a las criptomonedas, y por supuesto los precios se movieron. Esta vez tuiteó un meme que se refiere a la ruptura de una pareja y agregó a su tuit el ícono del Bitcoin y de un corazón roto.

Este post fue ayer jueves en horas de la noche, y hoy viernes en horas de la mañana se vio la tabla de movimiento de las criptomonedas en tiempo real y en rojo. Nada más en las primeras horas del día el bitcoin cotizaba por debajo de los 36,000, un retroceso de 8% con respecto a la cotización del día anterior.

A lo largo del día, se han ido recuperando algunas criptomonedas, incluso el bitcoin ya está nuevamente en los 37,000, pero siguen en rojo. Por supuesto, no se hicieron esperan los cientos de comentarios sobre como Musk puede alterar los precios con tan solo un tuit. Pero la verdad, es que todo es parte de la volatilidad de este dinero virtual.

Luego Elon Musk también tuiteó el nombre de tres países, cuyas iniciales hacen la palabra CUM, o eso fue lo que descifraron algunos en “twitterlandia”, asumiendo que ahora su objetivo era impulsar la cripto Cumrocket. Razón por la que la misma tuvo un ascenso de un 25% luego de sus tuits encriptados.

Esta no es la primera vez, bien sabemos, que el CEO de Tesla sacude el criptomercado nada más un un tuit insinuante, a veces sin decir nada concreto. Tenía por lo menos dos semanas sin estar muy activo y directo en sus comentarios con alguna criptomoneda. La anterior fue a mediados de mayo, cuando muchos creyeron que insinuaba la venta de bitcoins, y luego él mismo lo desmintió, pero logró lanzar al precipicio la cotizada bitcoin.

Sean ciertas o no sus insinuaciones, muchos adeptos y seguidores de las criptodivisas comienzan a estresarse cada vez que Musk publica algo en sus redes, al respecto, ayer mismo, el jugador de la Liga Nacional de Fútbol estadounidense, Russell Okung, le pidió, también por twitter “que se quedara en el espacio”. Es evidente que muchos prefieren que no haga público sus comentarios sobre criptos.

Too much misinformation spreading around #bitcoin. Check out https://t.co/JnlP339hE0 for the facts! pic.twitter.com/uJjVUil37a

— Okung 💯 (@RussellOkung) June 4, 2021