Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer su propio plan de infraestructura

Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer su propio proyecto de ley de infraestructura el viernes que abordaría partes del Plan de Empleo Estadounidense del presidente Joe Biden, a medida que las negociaciones entre el presidente y los republicanos del Senado se ralentizan, reportó CBS News.

La propuesta anunciada por el presidente del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio, costaría $547 mil millones de dólares durante cinco años, abarcando las partes de la propuesta de plan de infraestructura de $1.7 billones de dólares de Biden que están cubiertas por el comité. La legislación será revisada por el comité la próxima semana.

El proyecto de ley presentado por los demócratas de la Cámara de Representantes, llamado INVEST in America Act, dedicaría $343 mil millones de dólares a carreteras, puentes y seguridad; $109 mil millones para sistemas de transporte público; y $95 mil millones para el transporte ferroviario de pasajeros y carga.

DeFazio calificó la legislación como una “oportunidad única en una generación para sacar nuestra planificación del transporte de la década de 1950 y avanzar hacia nuestro futuro de energía limpia”.

Today, @TransportDems Chairs DeFazio, Norton, and Payne introduced the INVEST in America Act to transform America's infrastructure, which will create millions of good-paying jobs rebuilding and re-imagining our roads, bridges, transit, and rail. https://t.co/LJKZ89iagR

— Committee on Transportation and Infrastructure (@TransportDems) June 4, 2021