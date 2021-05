Demócratas del Senado critican nueva contraoferta republicana a Biden para infraestructura

Los demócratas del Senado criticaron la última contraoferta de los republicanos sobre el plan de infraestructura el jueves, el mismo día en que los republicanos la presentaron, lo que indica que un acuerdo bipartidista para aprobarlo sigue lejano, reportó POLITICO.

Senate Democrats panned the Republicans’ latest counteroffer on infrastructure, signaling a bipartisan agreement remains far out of reach.https://t.co/ZM8Cx7oCFg

