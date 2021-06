Los gritos homofóbicos generan consecuencias en el partido de la selección mexicana

El grito homofóbico por parte de la afición mexicana se hizo presente, una vez más. El estadio Empower Field de Denver, fue el escenario en donde los espectadores nuevamente comenzaron a desarrollar este tipo de agresiones. Sin embargo, el problema ya está afectando el desarrollo deportivo. El partido entre México y Costa Rica se detuvo en una ocasión, tal y como exige el nuevo protocolo de la federación.

Los esfuerzos de la Concacaf y la Federación Mexicana de Fútbol parecen no ser suficientes para detener estos ataques verbales. Pese a múltiples advertencias y posibles llamados a las suspensiones de los encuentros, este insulto sigue haciendo acto de presencia en los partidos de “El Tri”.

Los aficionados que manifestaron este grito, no le hicieron caso a los innumerables llamados de atención de la voz del estadio, bajo la campaña “Lo que está mal, está mal“. Como consecuencia de no atender a la advertencia de los organizadores, el árbitro principal decidió detener el compromiso en el tiempo suplementario de la segunda mitad, tal y como le indica el nuevo protocolo.

Due to discriminatory chanting, the referee has stopped the match for up to three minutes. This action is part of @Concacaf's antidiscrimination protocol #WhatsWrongIsWrong pic.twitter.com/7kTgB36tfv

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 4, 2021