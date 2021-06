Los residentes de Houston pronto recibirán tacos a domicilio del comediante George Lopez

Un nuevo restaurante de tacos llega a Houston de la mano del famoso comediante George Lopez, que estrenará este 8 de junio su menú de tacos callejeros que podrás pedir a domicilio bajo el nombre de George Lopez Tacos.

López es un famoso comediante del cine, la televisión y del stand-up. Creador y protagonista de de su propio show en Warner Bros Television que se emitió durante seis temporadas en la cadena ABC.

Lopez, quien también es un apasionado de la comida, llevará a través de este nuevo emprendimiento los sabores de la cocina mexicana a las mesas de los hogares de Houston a través de la plataforma Nextbite, una empresa de restaurantes virtuales que se especializa en el modelo de restaurantes locales que está teniendo un rápido crecimiento.

Want #GeorgeLopezTacos in your city? Vote now at the link in our bio 🔥🌮🥑 pic.twitter.com/0O3sjaZjvS

