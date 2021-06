Día Nacional de la Dona: consigue gratis en Krispy Kreme y si estás vacunado, más regalos

Este viernes es el Día Nacional de la Dona y los restaurantes como Dunkin’, Krispy Kreme, entre otros, celebran la fiesta anual con regalos y muchas ofertas.

Krispy Kreme dará a todos sus clientes una dona gratis este viernes, pero los clientes que estén vacunados podrán obtener dos obsequios si presentan una prueba de que han recibido la vacuna COVID-19.

La cadena, con sede en Carolina del Norte, está haciendo que todos los días se sientan como el Día de la Dona con su programa de incentivo de vacunas. Desde que comenzó en marzo Krispy Kreme dice que ha regalado más de 1.5 millones de donas glaseadas.

Si ya recibiste la vacuna podrás recibir gratis una dona hasta finales del 2021 si muestras tu cartilla de vacunación.

It's almost here! June 4 is a big day… a delicious day… it's #NationalDoughnutDay! 🎉🥳 And at #KrispyKreme, it’s an "any #doughnut free" day! 🍩

Participating US & CAN shops on Friday 6/4 ONLY, while supplies last! Limit one per person. All info here https://t.co/kM57AWU2he pic.twitter.com/7UbKNszmUU

— Krispy Kreme (@krispykreme) June 3, 2021