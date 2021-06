Sidewalk: cómo desactivar la función de Amazon que compartirá tu wifi con los vecinos

Amazon estrenará el 8 de junio la función Sidewalk, una red de bajo ancho de banda que aprovecha el wifi doméstico de tu red para conectar los altavoces inteligentes Alexa, las cámaras de seguridad Ring, los rastreadores de localización Tile y otros dispositivos de la compañía que se encuentren en el área.

Sidewalk funciona haciendo que los usuarios de estos dispositivos compartan una pequeña porción de su ancho de banda con otros clientes de Amazon, permitiendo que los dispositivos vecinos se conecten a larga distancia.

La compañía afirma que la red permitirá a los usuarios localizar llaves perdidas o mascotas extraviadas, configurar y arreglar dispositivos de forma remota y trabajar en distancias más largas. Sidewalk también está integrada en la plataforma tecnológica en la nube de Amazon llamada AWS. Esto permitirá a los desarrolladores de software crear aplicaciones que aprovechen la tecnología.

Amazon ha dicho que Sidewalk no puede utilizarse para espiar a otros usuarios ya que la red utiliza “múltiples capas” de encriptación para proteger la privacidad de las personas.

Sin embargo, los expertos en tecnología que han planteando preocupaciones diciendo que cualquier red es potencialmente vulnerable a la piratería y que Amazon no ha explicado adecuadamente lo que los clientes pueden hacer con Sidewalk ya que la red inscribe automáticamente a todos los usuarios de dispositivos de Amazon en el programa, es decir, Sidewalk está activado por defecto en algunos de los dispositivos de la marca.

