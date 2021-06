Los dos policías de San Diego que murieron en terrible choque eran un matrimonio

Los dos policías de San Diego que murieron el viernes en un choque sobre la autopista interestatal 5 eran un matrimonio, en una tragedia que ha sacudido a la ciudad y a toda la comunidad policíaca del sur de California.

El Departamento de Policía de San Diego indicó que los detectives Ryan Park y su esposa Jamie Huntley-Park fueron los oficiales que perdieron la vida cuando un vehículo conducido por una mujer los chocó en sentido contrario sobre la autopista cerca de la frontera con México.

Detectives Jamie Huntley-Park & Ryan Park touched countless lives in our department and our community.

Thank you to everyone who has reached out today. We ask that you keep the Huntley & Park families in your thoughts and prayers. Rest Easy. pic.twitter.com/ddCyGqgB0Y

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) June 5, 2021