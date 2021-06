Video muestra cómo niegan el diploma de graduación a un estudiante por usar la bandera de México

A un estudiante de último año de secundaria de Carolina del Norte se le negó su diploma porque se cubrió la túnica de graduación con una bandera mexicana, en una supuesta violación del código de vestimenta de graduación, según explicaron las autoridades escolares.

El joven hispano Ever López, de 18 años, residente de Carolina del Norte, denunció que los directivos de su escuela no le han entregado su diploma de preparatoria, después de que el estudiante portara la bandera de México sobre su espalda el día de su graduación.

López fue amonestado durante la ceremonia de su graduación en Asheboro High School el jueves por la noche por usar sobre su atuendo de graduación una bandera de México, que cubría su espalda.

Un video de 68 segundos de la graduación en Asheboro High School el jueves pasado muestra al estudiante con la bandera sobre su ropa, en su espalda y hombros, mientras avanza hacia el escenario, informó WGHP.

El video muestra al estudiante que hace fila y continúa para recibir su diploma.

Luego lo muestra cuando parece hablar con las personas en la fila durante unos segundos antes de regresar a su asiento, sin su diploma.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3

— ♔ Adolfo Hurtado ♕ (@dolfoohurtado) June 4, 2021