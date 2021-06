Video: 2 heridos graves tras terrible caída de su auto al fondo de un canal en Irwindale

Dos personas resultaron heridas de gravedad después de que su vehículo cayera al fondo de un canal en Irwindale y tuvieran que ser rescatados por los servicios de emergencia, según dijo la policía el domingo.

An overnight traffic collision landed this car in the Buena Vista Channel near Alpha St and Bateman Ave. 2 occupants were taken to the hospital with serious injuries. A heavy duty tow truck was required to remove the vehicle from the wash. The cause remains under investigation. pic.twitter.com/uy2LXCabVQ

— Irwindale Police Department (@IrwindalePolice) June 6, 2021