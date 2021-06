G-7 acuerda una reforma fiscal global para que las grandes compañías paguen 15% de impuestos sobre sus ganancias

Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, el G-7, llegaron a un acuerdo histórico sobre la reforma del sistema fiscal global, anunció el ministro británico de Economía, Rishi Sunak. El pacto establece un impuesto mínimo de sociedades corporativas de, al menos, un 15%.

Los esfuerzos de este trabajo, materializados en la reunión, tiene como objetivo hacer que las grandes compañías transnacionales paguen la cantidad que les corresponde de impuestos evitando que el dinero generado termine en un paraíso fiscal.

Esta propuesta la ha estado empujando el gobierno estadounidense que encabeza Joe Biden, pues públicamente, el mandatario estadounidenses ha dicho que es fundamental que las grandes empresas paguen los impuestos necesarios sin tener que emplear mecanismos que repercuten en que tributen menores cantidades.

Por tal motivo, los ministros de Economía del G-7, pactaron que las compañías tecnológicas multinacionales hagan su contribución fiscal con base en criterios comunes entre los países, para con ello exista una claridad de cómo serán los pagos tributarios justos, indicó Rishi Sunak por medio de un video subido a su cuenta de Twitter.

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.

👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021