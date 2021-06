Investigan dos tiroteos que ocurrieron este sábado en el mismo tramo de la autopista 605

La Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) está investigando dos tiroteos que tuvieron lugar en la tarde noche del sábado en el mismo tramo del freeway 605. Uno de ellos dejó herido a un hombre de unos 30 años.

Ambos incidentes tuvieron lugar a millas de distancia, en los carriles dirección sur de la citada autopista, en Irwindale, a unas 15 millas al este del centro de Los Ángeles. Las autoridades no han dicho si los tiroteos están relacionados entre ellos, según publicó Los Angeles Times.

Authorities are investigating two shootings that occurred along the southbound 605 Freeway in Irwindale, including one that sent a man to the hospital.https://t.co/VLf91xczUJ

— Los Angeles Times (@latimes) June 6, 2021