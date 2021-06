Balazos en Azusa, en el valle de San Gabriel, provocan orden de “shelter in place”

Las autoridades lanzaron este domingo por la tarde una emergencia policial cerca de la Universidad Azusa Pacific, en el Valle de San Gabriel, donde se reportaron disparos. El Departamento de Policía de Azusa detuvo horas más tarde al sospechoso.

Desde el campus universitario solicitaron a los residentes que evitaran el área y que se pusieran a resguardo, tal y como publicaron en redes sociales las autoridades de seguridad del centro educativo.

“Se ha desarrollado una emergencia policial en o cerca del campus de la Universidad Azusa Pacific que requiere acción policial. Refúgiese en su lugar, permanezca adentro y lejos de las ventanas”, advirtieron a las 12:38 de la tarde del domingo.

A police emergency has developed on or near the Azusa Pacific University campus requiring police action. Please shelter in place, stay indoors, and away from windows. Additional instructions to follow.

Dos horas más tarde, a las 2:44 pm, el misma cuenta de Twitter informó que la emergencia policial aún continúa activa y que la orden de ponerse a cubierto también continuaba en vigor.

Fue cerca de las tres de la tarde cuando se “estabilizó” la orden de emergencia después de que, según las autoridades universitarias, el Departamento de Policía de Azusa pusiera bajo su custodia al sospechoso. En ese momento, se levantó también la orden de shelter-in-place vigente hasta entonces.

2:58pm: ALL CLEAR: The police emergency near the Azusa Pacific University has been stabilized. The suspect has been taken into custody by Azusa PD. The shelter-in-place orders have been lifted. Thank you all for your cooperation and patience.

