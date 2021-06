Copa Oro 2021: cuándo empieza, grupos, sedes y horarios de los partidos

La final de la Copa Oro 2021 se disputará en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. Este recinto es la casa de Las Vegas Raiders en la NFL, y recién fue estrenado el 21 de septiembre de 2020.

🚨 SEDES Y FECHAS CONFIRMADAS 🚨, para Cuartos, Semis y Final de #CopaOro21 🏆https://t.co/0eg6Z7a1om #ThisIsOurs

🚨 Venues, Dates CONFIRMED! 🚨

Here is the schedule for the Quarters, Semi, and Finals of the #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/ceDjev2PQa

— Gold Cup (@GoldCup) May 13, 2021