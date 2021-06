Madre hispana del niño asesinado en Las Vegas es arrestada; lo estuvo paseando por varias ciudades según la Policía

Una mujer hispana de San José, California, ha sido arrestada como sospechosa del asesinato a su hijo, el niño de 7 años que fue encontrado hace dos semanas en un área remota de Las Vegas.

El caso salió a la luz pública cuando el cadáver del niño, encontrado al suroeste de Las Vegas por una persona que hacía “hiking”, fue confundido por la madre de otro menor de Las Vegas que se encontraba extraviado junto a su hermano y su padre.

Un día después de que el niño finalmente fue identificado como Liam Husted, agentes del FBI detuvieron a Samantha Moreno Rodríguez, de 35 años, la mañana del martes en Denver y se realizaban trámites para su extradición a Las Vegas.

On the morning of June 8, 2021, Samantha Moreno Rodriguez, 35, was arrested in Denver, Colorado by the Denver Rocky Mountain Safe Streets Task Force led by the @FBIDenver . She will be booked into an area jail pending extradition to Las Vegas. #BREAKING @FBILasVegas #LasVegas pic.twitter.com/lC0SmGF68x

La Policía de Las Vegas dijo que la mujer y el niño fueron vistos por última vez en San José el 24 de mayo y el 26 en Laguna Beach y Victorville. Ese fue el día del trágico tiroteo en San José.

El 27 de mayo estuvieron en un hotel de Las Vegas, según evidencia.

El cuerpo del niño apareció el 28 de mayo y según los investigadores el asesinato ocurrió cerca de donde apareció el cuerpo en Mountain Springs.

Police in Vegas spent days trying to identify the body of a boy. The investigation lead them to San Jose, CA where a family friend identified 7 year old Liam Husted. There is now a nationwide search for his mother, 35 year old Samantha Moreno Rodriguez, suspected of killing him. pic.twitter.com/vJSq6PQgNk

— Sara Stinson (@SaraStinsonNews) June 8, 2021