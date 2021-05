Madre identifica a su niño de 8 años encontrado sin vida en Las Vegas, pero luego se da cuenta que no era su hijo

El cuerpo de un niño hispano fue encontrado el viernes en una zona remota de Las Vegas por una persona que hacía “hiking”, propiciando un insólito caso de confusión de identidad luego de que una madre dijera equivocadamente que era su hijo extraviado.

La tarde de este sábado, la Policía Metropolitana de Las Vegas aclaró que el cadáver no corresponde al niño de la familia Montes, de 8 años de edad, quien fue reportado como extraviado junto a su hermano Eden, de 11 años, y su padre José Montes-Herrera, de 37. Los tres desaparecieron la noche del jueves.

Los reportes periodísticos divulgados en Las Vegas y a nivel nacional durante la mañana y tarde del sábado indicando que el cuerpo encontrado era el del niño de 8 años cuyo nombre no ha sido revelado, fueron erróneos.

Incluso, una alerta Amber fue cancelada por las autoridades tras la “confirmación” inicial de parte de la madre, quien después admitió haberse confundido diciendo que se parecían mucho. Ella, increíblemente, había firmado un documento de confirmación.

Update: See the attached document for more info on the homicide of a boy found near Mountain Springs on May 28th. A mother contacted LVMPD and misidentified the victim as her son.

We are still asking for the public's help to identify the victim. Call 702-828-3521 with any info pic.twitter.com/mU5u4QVKNO

— LVMPD (@LVMPD) May 29, 2021