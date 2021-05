Sospechoso de asesinar a niño de 2 años en Las Vegas dijo que lo mató a golpes “con el puño cerrado”

El niño de 2 años asesinado en Las Vegas presuntamente por el novio de su madre, murió a consecuencia de una golpiza que le propinó el hombre luego que el pequeño orinó sus pantalones, de acuerdo con detalles del reporte de la Policía.

Un día después de que el cuerpo de Amari Nicholson fue encontrado cerca del complejo de apartamentos donde había desaparecido el 5 de mayo, el canal FOX5 de Las Vegas reporta que el sospechoso Terrell Rhodes confesó que lo golpeó entre 3 y 4 veces con “con el puño cerrado” por haber orinado su ropa varias veces.

Rhodes, novio de la madre del niño, fue arrestado el 11 de mayo y fue entonces que hizo la devastadora confesión a los investigadores.

“En un punto, la cara de Amari se puso color azul y morado y dejó de respirar”, dijo el sospechoso bajo polígrafo según el reporte del arresto al que tuvo acceso FOX5.

Rhodes, quien el miércoles se presentó ante un juez del Condado Clark solo para escuchar que no tiene derecho a fianza, dijo que trató de darle reanimación cardiopulmonar, pero el niño no reaccionó y más tarde lo sacó del apartamento en Emerald Suites y lo arrojó en un complejo de suites localizado a media cuadra.

Una ofrenda en honor al encantador Amari sigue creciendo en el área de Emerald Suites, muy cerca del “Strip” de Las Vegas.

