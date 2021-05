La Policía encuentra el cuerpo del niño de 2 años que muchos buscaban en Las Vegas desde la semana pasada

El cuerpo de Amari Nicholson, el niño de 2 años cuya desaparición el 5 de mayo conmocionó a Las Vegas, incluso movilizando a grupos de voluntarios, fue encontrado la tarde del miércoles por la Policía.

Solo unas horas después de que un juez le negó la fianza al presunto culpable del asesinato, los investigadores descubrieron el cuerpo sobre la cuadra 400 de East Twain, muy cerca del complejo de apartamentos Emerald Suites, donde se reportó la desaparición del niño. El lugar está a una cuadra del “Strip” de Las Vegas.

Se espera que los expertos forenses del Condado Clark indiquen a la brevedad la causa de la muerte de Amari Nicholson.

Amari Nicholson's body was found today near where he was last seen a week ago. @maddiewhitetv is live at the scene with the latest in the investigation. @DrewJandre is nearby where a vigil for the toddler is set to start at 6 p.m.

LATEST: https://t.co/fIRoaGj1Kf pic.twitter.com/j6njnFOqUb

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) May 12, 2021