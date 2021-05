Autoridades de Las Vegas no dicen nada sobre el cuerpo del niño de 2 años Amari Nicholson

Un juez del Condado Clark le negó fianza al hombre que es sospechoso de haber asesinado a Amari Nicholson, un niño de 2 años e hijo de su novia que desapareció el 5 de mayo en Las Vegas.

Terrell Rhodes, de 27 años, fue arrestado el martes por la Policía Metropolitana de Las Vegas luego que los investigadores encontraron evidencia de que el pequeño Amari había sido asesinado.

Pero las autoridades mantuvieron su candidez sobre el caso y aún no han informado nada acerca del cuerpo o restos del niño, cuya desaparición motivó cruzadas de voluntarios en la ciudad y una recompensa de $30,000 dólares ofrecida por la familia paterna del pequeño.

Este miércoles, en una breve aparición de 2 minutos en la corte, el juez le negó la fianza a Rhodes, mientras que fiscales del Condado Clark dijeron que el sospechoso mintió por una semana acerca de lo sucedido en un apartamento de Emerald Suites, cerca del “Strip” de Las Vegas, y que escondió el cuerpo.

Se dijo sin mayores detalles que fue hallada sangre en las paredes y ropa del niño con manchas.

