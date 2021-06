Weibo, la versión china de Twitter, bloquea cuentas relacionadas con criptomonedas

China continúa bloqueando cualquier impulso o espacio que pueda tener el mundo financiero de las criptomonedas en su territorio. Ahora se trata de su red social Weibo, la copia de Twitter, que ha decidido bloquear todas las cuentas que tengan algún tipo de contenido relacionado con las criptomonedas.

Se pudo conocer que varias cuentas recibieron un mensaje de “viola las reglas y la ley” y luego de ello el contenido de las mismas fue bloqueado.

Se habla de unos 12 “influencers” en el mundo de las criptodivisas que fueron bloqueados en Weibo desde el sábado por la noche. El mensaje de “cuenta que infringe la ley” aparecía en el usuario cuando intentaban ser localizados por otros.

Muchos de estos influencers han hablado del “juicio final para las criptomonedas”, a lo que Winston Ma, especialista en inversiones y profesor universitario en NYU dijo que el gobierno chino ha sido claro en demostrar que no quiere a “un Elon Musk en el mercado asiático de las criptos”. El comentario lo hizo en el marco del anuncio de su asistencia a unos “webinar”.

Look forward to join @lcx #blockchain webinar series, with @montymetzger, at a time when China government made it clear that no Chinese version of @elonmusk can exist in the Chinese #Crypto market https://t.co/osEhdP9pMu

— Winston W. Ma (@Winston_W_Ma) June 8, 2021