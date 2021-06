Encuentran a niña de 8 años por la que se activó alerta Amber en el sur de Los Ángeles

La niña de 8 años por la que se activó la alerta Amber en la mañana del miércoles apareció sana y salva horas después. La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) consideró que la menor había sido secuestrada por su madre y otras tres personas.

Amber Alert – Los Angeles and Orange counties

Last Seen: W 42nd Street and 7th Ave, Los Angeles@LAPDHQ IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/NCLOTXMU8p

— CHP – Alerts (@CHPAlerts) June 9, 2021