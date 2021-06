Selección de El Salvador golea en el Cuscatlán y avanza a la siguiente ronda en las eliminatorias mundialistas

La selección nacional de El Salvador hizo su tarea al derrotar 3-0 a su similar de Antigua y Barbuda la noche del martes en el Estadio Cuscatlán y avanzó a la siguiente ronda de las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022.

Con el triunfo, El Salvador lideró el Grupo A de la primera ronda eliminatoria de Concacaf con 10 puntos, por 8 de Montserrat, que le ganó 1-2 a Granada, y 7 de Antigua y Barbuda.

La Selecta ahora se medirá a San Cristóbal y Nieves -ganador del Grupo F- en eliminatoria a dos partidos los días 12 y 15 de junio. El vencedor se meterá al octagonal final de la Concacaf.

Cabe recordar que México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica fueron incluidos en el octagonal desde el año pasado.

Simultáneamente, la selección de Guatemala quedó eliminada rumbo al Mundial al empatar con Curazao.

Eriq Zavaleta hizo el 1-0 con remate de cabeza a los 40 minutos para perfilar el triunfo poco después que los visitantes sacudieron un poste del arco salvadoreño.

Tony Rugamas, que venía de lograr un “hat-trick” contra Islas Vírgenes, hizo el 2-0 a los 68′ nuevamente tras ingresar de cambio, y Walmer Martínez remachó con el 3-0 a los 85′ en un contragolpe.

