Falleció a los 74 años el actor Ernie Lively, padre de la actriz Blake Lively

El actor Ernie Lively, padre de Blake Lively, murió a los 74 años este 3 de junio. Según los reportes de Entertainment Tonight falleció en Los Ángeles a causa de complicaciones cardíacas. El actor estaba rodeado de su esposa y sus cinco hijos.

Durante su carrera artística, Ernie apareció en Duke of Hazzard, The West Wing y Turner and Hooch al lado de Tom Hanks. Además su portafolio también incluye series como The Waltong, Hangin’ with Mr. Cooper y Murder She Wrote.

Junto a su hija Blake, apareció en la famosa película juvenil Sisterhood of the Traveling Pants. Llevaba algún tiempo alejado del cine y la televisión, y dedicó sus últimos años a rodearse del amor de su familia.

Ernie Lively tuvo dos hijos con su esposa, Elaine Lively, Blake y Eric, además adoptaron a los tres hijos de su matrimonio anterior, Lori, Robyn y Jason.

En el año 2003 sufrió un infarto y en noviembre de 2013 tuvo que ser tratado con terapia con células madre como parte de un procedimiento experimental de la Universidad de Utah.

Hasta el momento la actriz, quien está casada con Ryan Reynolds, no se ha pronunciado al respecto en redes sociales, tampoco ninguno de sus hermanos. Según The Hollywood Reporter, la familia de Ernie prefirió mantener la noticia en la intimidad y es por ello que dieron a conocer oficialmente la pérdida siete días después.

Ernie nació en 1947 en Baltimore, todos sus hijos decidieron seguir sus pasos en el medio artístico, sin embargo Blake catapultó su fama con Gossip Girl y se convirtió en la más popular de los hermanos.

