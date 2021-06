Iggy Azalea no tiene ni una semana en su nueva casa y ya se peleó e insultó a sus vecinas

La intérprete australiana Iggy Azalea, de 31 años, compró el pasado 3 de junio una propiedad estilo casa de campo en pleno corazón de Hidden Hills, en California, la cual le ha dado más de un dolor de cabeza por las obras que decidió hacer en el lugar, pues nunca imaginó que sería víctima del acoso de sus vecinos, quienes están molestos por las reformas que le está haciendo a su hogar.

“El día 1 viviendo en mi nueva casa y mi vecina ama de casa aburrida ya intentó delatarme por hacer una construcción en mi maldita propia casa”, escribió molesta la artista en su cuenta de Twitter.

Day 1 living in my new house and my bored housewives ass neighbor already tried to snitch on me for doing construction in my own fuckin home. 😹😩

Little does she know, fucking with her is now my new hobby and life’s work.

You live next to a Gemini now sweetie. Hi, I’m petty!

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) June 3, 2021