Mujer embarazada mata a su novio a balazos en el área de Houston; dos niños estaban en casa durante el incidente

HOUSTON – Una mujer embarazada llamó a la Policía para reportar que había baleado de muerte a su novio en defensa propia este jueves por la mañana en una residencia ubicada en el norte del Condado Harris.

La Oficina del Sheriff del Condado Harris fue llamada a la escena mortal ubicada en la cuadra 1200 de la calle Baltic Lane. Las autoridades informaron que una mujer, de 30 años, llamó diciendo que había baleado a su novio en defensa propia, según el sargento D. Wolfford.

El hombre murió en la escena en lo que parece ser un caso de violencia doméstica.

@HCSOTexas are investigating what appears to be a domestic violence related shooting at the 1200 blk of Baltic Lane in North Harris County. A male has been confirmed deceased on scene. #HouNews pic.twitter.com/KHLL5wL9qr

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) June 10, 2021