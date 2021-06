Captan en video fracaso “chistoso” de sospechoso huyendo de la Policía de Houston con ladrillo en mano

HOUSTON – Un video captado por un testigo cerca de una escena de crimen en el barrio Northside de Houston se ha convertido en toda una sensación en el muro de Facebook de Grizzy´s Hood News.

En las imágenes se pueden observar varias patrullas y oficiales de la Policía de Houston investigando una escena sobre la calle Irvington justo en frente del popular restaurante Gorditas Aguascalientes.

Pocos segundos después de haber comenzado el video se puede observar a un joven cruzar la calle corriendo sin camisa siendo perseguido por un policía justo en dirección donde se encuentra el testigo grabando el video.

La persona que graba el video comienza a narrar la situación.

“Oh no, salió corriendo, va corriendo y tira el ladrillo, oh no”, narra el testigo.

El sospechoso llevaba un ladrillo en mano y mientras que intentaba escaparse se volteó para tirar el ladrillo en dirección del oficial que lo perseguía, pero su intento de impactar al policía falló rotundamente.

El oficial con notorios reflejos capturó el ladrillo con sus manos y el sospechoso se tropezó y cayó al piso donde fue detenido por varios policías.

En el reporte preliminar de la Policía de Houston se informó que el despacho recibió llamadas reportando que un hombre andaba causando daños a vehículos con un ladrillo.

Central officers were dispatched to 3900 Irvington on a report of a male destroying vehicles with a brick. Upon arrival the male started yelling for officers to kill him and started striking their car with the brick. After throwing the brick at the officers the male tripped 202 pic.twitter.com/QV5Rl1pIDC

— Houston Police (@houstonpolice) June 10, 2021