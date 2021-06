Reportajes sobre la muerte de George Floyd y la pandemia por Covid fueron premiados con el Pulitzer 2021

Los premios Pulitzer 2021 fueron otorgados por la Universidad de Columbia el viernes, con dos historias principales presentes en la lista de ganadores: la pandemia del nuevo coronavirus y la cobertura de la respuesta policial a las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd.

El Premio Pulitzer es un premio a los logros en periodismo, literatura y composición musical de periódicos, revistas y en línea dentro de los Estados Unidos.

