Kamala Harris participó en la marcha por el orgullo LGBTQ+ en Washington

WASHINGTON – La vicepresidenta Kamala Harris sorprendió este sábado a los participantes en una marcha con motivo del mes del orgullo LGBTQ+ al sumarse a sus filas durante parte del recorrido, además de abogar por una mejor protección para las personas transgénero en el país.

Vestida con una americana rosa y una camiseta con el lema “Love is love” (“El amor es amor”), Harris se sumó a la marcha del orgullo organizada por una organización local de Washington junto a su esposo, Doug Emhoff.

Ambos caminaron entre los participantes durante unos pocos metros, y saludaron a quienes les vitoreaban desde las aceras en el centro de la capital, donde el mes del orgullo inspira anualmente muchas celebraciones.

The @VP and @SecondGentleman are on the move at Capital Pride 🌈 pic.twitter.com/F27RxDaoHJ

“¡Feliz (mes del) orgullo!”, exclamó Harris a quienes la aclamaban, antes de detenerse y pronunciar un mensaje más elaborado.

“Tenemos que asegurarnos de que nuestra comunidad transgénero y nuestros jóvenes están protegidos. Todavía necesitamos protecciones relacionadas con el empleo y la vivienda. Hay mucho más trabajo que hacer, y sé que estamos comprometidos”, recalcó.

VP Kamala Harris wished everyone a Happy Pride and said there is still so much more to do. @7NewsDC pic.twitter.com/6npvHY87Kz

— Justin Hinton (@justinhintontv) June 12, 2021