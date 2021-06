Recuerdan la masacre de Pulse a 5 años del tiroteo en que murieron 49 personas

MIAMI – El sobreviviente del tiroteo de Pulse Ricardo Negrón dice que estará alejado de las actividades que realiza hoy la comunidad de Orlando (Florida, EEUU) para recordar a los 49 asistentes al bar gay Pulse que fueron acribillados hace cinco años, porque “la carga emocional es mucha”.

Today we remember the 49 Angels, honor the survivors and the brave first responders and trauma teams who sacrificed so much to save so many. Please watch the Five-Year Remembrance at 7 p.m. EST on our YouTube Channel. https://t.co/WiwwTPceEJ #Pulse5YearsLater #Pulse5AñosDespués pic.twitter.com/wX7HukvQnY

— Pulse Orlando (@pulseorlando) June 12, 2021