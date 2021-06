Video: Lanzador de los Tigres de Detroit se vomitó en el montículo y fue enviado a Triple A

Vaya situación se registró este sábado en el juego entre los Tigres de Detroit y los Medias Blancas de Chicago, cuando el lanzador derecho Beau Burrows se vomitó en medio de su actuación en el montículo.

En las cámaras que filmaban el encuentro quedó registrado como Burrows fue afectado por el sol de la tarde y empezó a sentirse mal.

El pitcher de Detroit ingresó al campo en la cuarta entrada y logró despachar a los bateadores de los Medias Blancas, pero en el quinto inning la historia fue otra.

Tigers Beau Burrows vomits on the mound in his first pitching appearance this season pic.twitter.com/bvwJ1yF2aD

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 12, 2021