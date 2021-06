Alcaldesa de Chicago pidió ayuda al gobierno federal para detener tiroteos masivos en la ciudad

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, se refirió el martes al segundo tiroteo masivo ocurrido en Chicago en cuatro días durante una conferencia de prensa y pidió ayuda al gobierno federal para detener los tiroteos masivos en la ciudad y que promulgue “soluciones de sentido común” para detenerlos.

Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas el martes por la mañana en el segundo tiroteo masivo en Chicago en cuatro días, dijo la policía de la ciudad.

Un aluvión de disparos estalló justo antes de las 6 a.m. en el vecindario de Englewood en Chicago, dijo la policía. El tiroteo siguió a un disturbio en una casa. Varias personas estaban reunidas dentro cuando comenzó el tiroteo.

La estación de ABC WLS-TV de Chicago confirmó a través de fuentes policiales que cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar. Los nombres y edades de los muertos no se dieron a conocer de inmediato.

El superintendente de la policía de Chicago, David Brown, dijo en una conferencia de prensa que hay tres mujeres entre los muertos. Otras cuatro personas sufrieron heridas graves en el tiroteo, incluido un hombre de 25 años y otro de 41 años, que recibieron disparos en la parte posterior de la cabeza, dijo la policía a WLS.

Una mujer y un hombre de 23 años, que recibió un disparo en la espalda, también se encontraban en estado crítico en el Hospital de la Universidad de Chicago, dijo la policía.

El motivo y los detalles de lo que provocó el tiroteo están bajo investigación. No se han hecho arrestos.

El incidente siguió a un tiroteo masivo el sábado en Chicago que dejó a una mujer muerta y nueve adultos heridos.

“Debemos reconocer esto por lo que es: una tragedia que ha destrozado a familias e infligido un trauma intenso a varias personas”, dijo el martes la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, en una conferencia de prensa. “Nos dice que todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.

As long as I am Chicago’s Mayor, I will not allow systemic inequity & gun violence to preordain our city’s future.

And our partners at the federal level shouldn’t allow these same challenges to preordain our country’s future either. 3/3https://t.co/SF0lmtbQOR

cc: @usmayors

— Mayor Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) June 15, 2021