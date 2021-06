Más de 52,000 personas llegaron el martes para apoyar a los Dodgers, y una de ellas hizo la gran atrapada del juego

Los Angeles Dodgers, el equipo que suele liderar a las Ligas Mayores cada temporada en asistencia de aficionados a su estadio, atrajeron la noche del martes a 52,078 para su primer juego en casa desde el fin de las restricciones por la pandemia en Los Ángeles.

Se trata, según los Dodgers, de la mayor cantidad de fans para un evento de una liga profesional en Estados Unidos desde que el COVID-19 impactó de lleno a los deportes.

For the first time since 2019, we have a packed house at Dodger Stadium#ReopeningDayLA pic.twitter.com/1HnnM5OYoX

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 16, 2021