Tesla Model S Plaid rompe el récord mundial de aceleración en un cuarto de milla conducido por Jay Leno

El Tesla Model S Plaid ha roto el récord de aceleración en un cuarto de milla alcanzando 152.09 mph en 9.247 segundos, un tiempo que lo convierte en el auto más rápido de Tesla, pero también en el auto de producción más veloz fabricado hasta ahora. El auto lo logró en manos del famoso presentador de televisión Jay Leno, quien condujo el auto para su show Jay Leno’s Garage, donde estuvo acompañado por Franz von Holzhausen, diseñador jefe de la marca.

Este récord posiciona al Model S Plaid por encima de todos los autos más veloces jamás conocidos, incluyendo los superdeportivos de edición especial hechos para las velocidades más extremas. Una breve muestra de esta característica pudo verse durante su revelación al público la semana pasada, un evento organizado por Tesla y presentado por el mismo Elon Musk, quien llegó al escenario a bordo de uno de estos vehículos luego de probarlo en la pista cercana ante la mirada asombrada de todos los asistentes y los espectadores que sintonizaron la transmisión en los canales oficiales de la marca.

They've gone to plaid 😱

Tesla showed off its newest model S Plaid at an event in California where Jay Leno was able to drive the new whip, and even tries to break a quarter-mile land speed record for production cars. #Tesla pic.twitter.com/Rrt4ESBvWb

