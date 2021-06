Tesla inicia las primeras entregas del Model S Plaid luego del evento de revelación

Para los fanáticos de Tesla, la larga espera terminó ayer durante el evento de entrega y revelación del Model S Plaid, un auto que ahora toma el primer puesto como el más veloz y potente de la marca. La ceremonia, llevada a cabo en la fábrica de Fremont, California, contó con la presencia del mismo Elon Musk, quien llegó al escenario a bordo de este increíble ejemplar luego de probarlo en la pista cercana a toda velocidad, para sorpresa de los asistentes y los espectadores que pudieron ver la transmisión en vivo. Musk se dedicó a hablar de lo que ha sido el proceso de producción de este vehículo y a los detalles relacionados con su funcionamiento.

Model S Plaid delivery event at our Fremont factory will be streamed live on June 10, 7pm Pacific pic.twitter.com/V7c77ySFti

— Tesla (@Tesla) June 7, 2021