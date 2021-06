Elon Musk cancela el Tesla Model S Plaid Plus a través de un tweet

Elon Musk canceló el Model S Plaid Plus a a través de un tweet publicado en su cuenta oficial el pasado domingo. La publicación del empresario fue muy breve y contenía pocos argumentos: “No es necesario, ya que el Plaid es demasiado bueno”. Con estas palabras hizo referencia al modelo estándar que ahora la compañía intenta usar para recompensar a las personas que hicieron reservas del auto que no solo se anunciaba como el más costoso, sino también como el más rápido de todos los que ha creado Tesla. Aunque no se tienen más detalles, algunos medios sugieren que esta decisión ya estaba en camino y que se había iniciado mucho antes, a través de pequeños cambios como la desaparición del modelo en el configurador de reservas.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021