The Boring Company, de Elon Musk, inaugura en Las Vegas el primer túnel para automóviles eléctricos

Desde el pasado martes 8 de junio el túnel creado por The Boring Company, la empresa fundada por el multimillonario Elon Musk, entró en funcionamiento en la ciudad de Las Vegas. El túnel está construido alrededor del centro de convenciones de la ciudad, que antes de la pandemia podría recibir a más de 100,000 personas.

El objetivo de esta obra es evitar el tráfico de la ciudad por lo que en un futuro se realizarán nuevas conexiones entre diferentes puntos de la urbe para agilizar la movilidad de los pasajeros a través de una flotilla de vehículos Tesla.

El nuevo acceso permitirá en un futuro el transporte de mercancías e incluir algunas vías peatonales. La obra tardó 18 meses en su construcción y tuvo un costo de $52.5 millones de dólares.

La nueva vía alterna será capaz de recibir a cerca de 1,400 pasajeros por hora y la velocidad máxima del túnel está fijada en 34 millas por hora.

World of Concrete conventioneers were the first Las Vegas customers to use the Boring Company's underground transportation tunnels. FOX5's @maddiewhitetv shows us. pic.twitter.com/JW01bMTJJ8

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) June 9, 2021