Danna Paola en entrevista: Del desamor al empoderamiento, y su liberación con ‘Mía’

Danna Paola dejó el desamor, se levantó del ‘K.O.’ y decidió empoderarse, permitirse ser sin importar el otro, los otros, las redes, la generación cristal que asegura no entender, el daño porque sí, y las opiniones que lastiman…

Así nació, de su liberación, su nueva canción ‘Mía‘, la que dice que ama, que no puede dejar de escuchar y bailar, la que a tan solo un día de lanzada se convirtió en tendencia y en, como ella soñó, un HIT… Sin embargo, antes de fluir le antecedió un bloqueo que no la dejaba inspirarse.

En entrevista Danna habla de todo esto y más, se despoja de los maquillajes y los disfraces y mirando a los ojos, aun vía zoom, desnuda su corazón y se confiesa.

-Danna, ¿cómo te sientes?

Danna Paola: Me siento desbordada de emoción… Emocionada, feliz, con este playlist que es una nueva etapa en vida, en mi carrera, con ‘Mía’, esta nueva canción que me emociona muchísimo compartir, y darle promo y hacer que me promocionen, estoy muy, muy emocionada.

-¿Qué significa ‘Mía’ no sólo en tú carrera, sino para ti?

Danna Paola: Para mí significa muchas cosas, fue el desbloqueo completo en un momento después de haber lanzado K.O., que fue mi álbum más reciente en febrero, yo empecé a entrar en un boqueo como mental, emocional al momento artístico de componer, de no saber de qué hablar… Al momento de sentarme en mi casa, en el estudio con mis co-autores y compositores empecé a jugar un poco desde la producción, los sonidos, empezar a moverle ahí al ingeniero, la computadora… De repente empieza a surgir algo dentro de mí, empiezan a surgir otra vez melodías, letras. Sin saber empezar a hablar de la vida, disfrutar el momento más no preocuparme por hacer canciones, por crear hits, sale esa canción que es un hit y me emociona muchísimo.

Para mí ‘Mía’ es algo súper especial a nivel personal, porque realmente dejó y ha dejado desde el día uno un gran sabor de boca, y realmente la escucho, la escucho y no me canso y me emociona muchísimo, para mí es un momento súper importante y marca justo un antes y un después de K.O..

-Dejas el K.O., viene el bloqueo y nace ‘Mía’ ¿Qué le pasa a un artista cuando se tiene que enfrentar a un bloqueo?

Danna Paola: Dejar que pase, creo que me preguntaba mucho eso, me preguntaba… “¿Qué hago, qué hago?”, “No, está bien, no pasa nada”… Creo que son momentos que pasan, a veces uno compone más canciones de las que saca, y realmente es que compuse muchas canciones el año pasado y a principios de este… Permitirte que pase eso y no importa, y yo me pongo a leer, a buscar otro tipo de contenido quizás en Netflix, me pongo a escribir situaciones, escuchar también a otras personas, desconectarme del querer componer. Entonces por eso decía que fue súper gracioso en el momento que yo estaba más bloqueada que nunca, nace ‘Mía’.

Por eso es tan especial para mí también a nivel personal, eso creo que es permitírtelo y creo que está bien, que no pasa nada, yo soy una maquinita de estar trabajando y produciendo canciones todos los días, pero creo que es porque realmente me gusta y disfruto lo que hago, y me gusta que todo se haga perfecto, entonces por eso me rayo, pero ya está, ya pasamos por eso.

-El entorno de trabajo genera cierta presión, y en la entrevista anterior que hicimos tú me contabas que aprendiste a decir ‘no’, ¿puedes detener la presión?

Danna Paola: A mí me ha dado muchísimo miedo trabajar presionada, vivo con eso, pero al final está industria requiere mi 24/7, y la salud mental, la paciencia que es algo que tengo tatuado, de hecho porque necesito muchísima paciencia, soy alguien muy acelerada y a momentos muy hiperactiva y a momentos no, hay momentos en los que no quiero ver a nadie y me pasa… Creo que es importante saber que hay que darse el tiempo también, de darse un breakdown y un stop como me pasó con K.O.. La presión, al final a veces viene bien en momentos, en ese momento en el que me sentía tan presionada, pensaba que no iba a salir y de liberarme y desconectar esa parte de mi cerebro y charlar, netear entre amigos, y así pasa y se desbloquean cosas porque te liberas de perjuicios propios.

-Y de ese bloqueo nace el empoderamiento, hay una mujer empoderada, ¿Qué significa para ti esta palabra que se ha puesto tan de moda?

Danna Paola: para mí ser empoderada es saber quién eres, primero darte el valor a ti antes de dárselo a cualquier otra persona, el defender tus ideales. Por supuesto, respetarte, saber que los demás tienen que respetarte. Saber decir que no sobre lo que no quieres, creo que eso es algo tanto para un chico o una chica, el empoderarte no quiere decir que seas soberbio, que seas grosero, el empoderarte quiere decir que sabes lo que quieres, a donde quieres llegar, cómo comunicarte, tus ideales, tus requerimientos, tus momentos. El respeto hacia tu persona que eso es algo súper importante, y es algo que he aprendido mucho.

Creo que empoderarte es saber y confiar en quién eres, saber que eres único, que no eres perfecto tampoco, porque creo que la perfección no existe, de lo más bonito y de las cosas más bellas que he aprendido de la vida y de las personas que he conocido ha sido a raíz de la imperfección, y eso es algo que cuando te permite ser transparente también te empodera. El saber quién eres y el mostrarte tal y como eres, es algo a mí que me ha empoderado muchísimo, defender mis ideales y todo esto. Y, por supuesto, hablar con el respeto a la mujer, y hoy en día con el feminismo, que el tema de mis ideales son hacia eso, créeme que he aprendido mucho a raíz de experiencias, y hoy día me siento más empoderada que nunca. Por supuesto a nivel personal, en el amor y todo creo que el respeto viene primero para ti y el amor propio para poder amar, y también respetar a los demás.

-¿Cómo te enfrentas a la falta de respeto?

Danna Paola: Trato de ser lo bastante política y correcta, y con las palabras correctas ver cómo defenderme, creo en el karma: ‘karma is the bitch’, mientras alguien te hace mal y regresárselo con la misma moneda al final se te va a regresar, las cosas hay que saberlas manejar con paciencia. Yo soy súper explosiva por momentos, pero he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de sentarme y aprender de mí misma sobre situaciones con falta de respeto y digo: “Esto no va así, esto no va conmigo”… Cortar cualquier tipo de relación con esa persona que te ha faltado el respeto, y hablar sobre lo que no me parece, y debatir al respecto.

-Recién hablabas sobre el empoderamiento y saber lo que quieres y lo que no quieres, ¿qué es lo que quiere hoy Danna Paola, y qué es lo que no quiere?

Danna Paola: Quiero salir pa´ la calle… No lloro por nadie, realmente quiero ser fiel a mí misma, quiero mantenerme hacia mis ideales, hacia ser auténtica, seguir experimentando, divirtiéndome, disfrutando, crear música, seguir disfrutando mi vida y no preocuparme por el mañana… Quiero vivir el hoy realmente, creo que no tenemos la vida comprada, y sobre todo con lo que ha pasado últimamente, con la pandemia y todo, he entendido mucho el valor a las pequeñas cosas que a las muy grandes, realmente para mí son súper valiosas las personas, el apoyo, quien te escucha es súper valioso, y eso es lo que quiero, quiero gente transparente, ser libre en mi entorno, y no ser nadie que no quiera.

No quiero mentiras, no quiero hipocresías, no quiero chismes, no quiero injusticias, no quiero más violencia, justo no quiero que cada vez haya menos respeto y menos paz y menos amor… Hoy en día estamos en una generación un poco complicada, la generación de cristal donde todo nos choca y nos checa y de todo somos ‘Trending Topic’, y de todo comentamos, y creo que no quiero que sigamos yendo por esa línea. Es perfecto que todo el mundo tenga su punto de opinión, y que cada quien es libre de expresarse como quiere, siempre y cuando no ofenda a las demás personas. Sepamos que cualquier comentario puede herir a alguien, entonces hay que ser como muy cautelosos con eso.

-¿Crees que es posible en este mundo de las redes sociales en donde hay tanto anónimo opinando?

Danna Paola: Creo que sí se puede, pero esa decisión empieza desde el ser humano, desde la sociedad, bien dicen: ‘No hagas algo que no te gustaría que te hicieran’… Es la Ley de atracción, si vas hacer algo malo se te va a regresar, igual si haces algo bueno se te va a regresar. Yo he ido toda la vida con la bandera de la verdad, de ser autentica, soy una persona realmente honesta y creo que eso es algo que algunos lo toman como irreverente, rebelde… Mientras más honesta soy más feliz, y más plena me siento, y más fuerte me siento, y con más seguridad , y creo que sí se puede, pero ese cambio realmente empieza en la sociedad.

-Hace un año cerrábamos puertas, y hoy estamos abriendo ventanas, ¿cómo es tu vida ahora asomándote, empezando a salir?

Danna Paola: Estoy en ese momento en el que recibes ese aire fresco y dices: viene de nuevo esta ola con más energía, ya me tomé mi tiempo de detox, salud mental antes que todo, retrospectiva, que quiero, que no quiero, en dónde estoy, limpieza también energética, entonces realmente abro la ventana con ganas de volar. Creo que estoy en un momento en donde tengo todas las ganas, y toda la disposición para hacerlo y seguir, seguir en esto hasta el último día, no me pongo un limites y no tengo limites, eso es algo que lo tengo súper claro.

-¿Tienes planeado reunirte de vuelta con tú público, ya no vía zoom, ya no vía streaming, sino cara a cara?

Danna Paola: Sí, estamos planeando ese momento por supuesto. Eso es algo que me empieza a generar mucha emoción, muchas ganas de pararme en un escenario y ver a la gente y sentir esa vibra y esa energía que es impagable, inigualable, realmente es algo que deseo tanto, y es algo que compartía con mucho de mis compañeros de la industria. Nosotros vivimos para estar en el directo, está muy cool grabar un video clip, hacer canciones y todo, pero al momento de escuchar a la gente coreando una canción es único.

-Cierra los ojos e imagínate que ya estás en ese escenario, de vuelta con tú público, ¿qué es lo primero que piensas o qué les quieres decir?

Danna Paola: Yo me voy a poner a llorar, eso va a pasar, voy a llorar muchísimo, voy a gritar y me voy a quedar ahí sentada escuchando a todo el público y voy a decir: “Gracias Dios mío por estas bendiciones”… Lo primero que voy a decir es gracias, porque gracias por esperar, y gracias porque yo también quiero ir a un concierto y disfrutar de mi música favorita… Va a ser un momento muy épico que quiero guardar en mi mente para siempre, porque es un antes y un después en la industria de la música, regresar a un escenario después que se paró todo esto es brutal, es crucial.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A DANNA PAOLA AQUÍ: