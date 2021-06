3 claves sobre el debate para un posible cuarto cheque de estímulo

La intención por un cuarto cheque de estímulo se mantiene, pero las acciones alejan cada vez más una posibilidad de ayuda directa adicional para los estadounidenses, similar a la enviada con el Plan de Rescate Estadounidense.

El senador Bernie Sanders (Vermont) no ha dejado de respaldar el envío de ayuda y recientemente destacó cómo ha beneficiado a los estadounidenses.

En un tuit, el presidente del Comité de Presupuesto en el Senado, dijo que los cheques de estímulo contribuyeron a reducir la inestabilibad financiera en un 43%, la falta de alimentos en 42% y la ansiedad y depresión en un 20%.

“Sí. El Gobierno puede y debería continuar atendiendo las necesidadesd de la clase trabajadora, no solamente del 1%“, dijo Sanders.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 4, 2021