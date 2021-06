Canelo Álvarez se confiesa ante JC Chávez: “Es para mí un ídolo desde que empecé en el boxeo”

Saúl “Canelo” Álvarez suele ser moderado para hablar de su lugar en la historia del boxeo mexicano, siempre afirmando que él buscará hacer su propia historia, lo cual ha logrado. Pero este sábado en Guadalajara, el campeón mundial supermediano rindió un tributo a Julio César Chávez.

“Canelo” estuvo en el Estadio Jalisco para apoyar a dos frentes: su hermano Ramón “Inocente” Álvarez, quien venció con comodidad a Omar Chávez, pero también para apoyar al legendario “JC” Chávez, el hombre de la noche en su pelea final a los 58 años de edad.

