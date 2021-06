VIDEO: Agente de la Patrulla Fronteriza carga a inmigrante indocumentada de un grupo que se perdió en la montaña

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Centro rescataron a cinco personas indocumentadas en 12 horas en incidentes separados la semana pasada.

En uno de los casos, los oficiales atendieron a una persona que necesitaba atención médica adicional, debido a un esguince de tobillo.

“Los agentes sacaron a la persona y la ayudaron llevándola a un área segura“, indica un reporte oficial. “Los servicios médicos de emergencia fueron enviados y llegaron para transportar a la mujer herida a un hospital cercano para recibir tratamiento”.

Un video compartido por la agencia muestra cuando un agente carga a la mujer para ponerla a salvo.

