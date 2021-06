Estados Unidos seguirá con restricciones fronterizas con México y Canadá hasta 21 de julio: solo viajes y comercio esencial

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos anunció que las restricciones fronterizas para viajar a Canadá o México se prolongan hasta el 21 de julio. Por ahora, se seguirá permitiendo el paso de frontera por razones especiales y esenciales como el comercio o razones laborales.

La medida se extiende en razón de continuar protegiendo y previniendo a los estadounidenses de contagios de COVID-19. El anuncio se publicó a través de la cuenta Twitter de la institución gubernamental.

To reduce the spread of #COVID19, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.

— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2021