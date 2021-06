Siguen los incentivos con dinero para que los estadounidenses se vacunen contra el COVID-19

Aunque la mitad de la población adulta de Estados Unidos ya está vacunada contra COVID-19, cada día nos encontramos con un incentivo nuevo para aquellos que aún no se atreven. Son múltiples las compañías, las instituciones, organizadores, etc., que ofrecen si se puede decir “recompensa” o “beneficios” si demuestras que te vacunaste.

Una de las ofertas más recientes y además particular porque creó controversia, es la de los organizadores de la gira nacional de varias bandas de punk que inician con el verano, este mes de junio. Y es que si eres de los que ya se vacunó la entrada para ver en vivo a las bandas Teenage BottleRocket, MakeWar y Rutterkin, te costará solamente $18, una gran oferta.

En cambio, si deseas ir al concierto pero eres de las personas que decidió no vacunarse, el costo de la entrada será de $999,99 dólares. De esta manera, los organizadores del concierto pueden prometer “conciertos en vivo, de manera segura”. Además, lo consideran una forma de incentivo para los indecisos sobre la vacunación.

Los organizadores han dicho que la respuesta a sus precios de la entrada al concierto ha sido muy positiva, sin embargo, hay personas que se han confundido y hablan de precios especulativos al entender que la entrada tiene un costo de casi 1,000 dólares.

El bajista del grupo Teenage BottleRocket, Miguel Cheen, ha escrito en sus redes que a pesar de que la vacunación se ha vuelto un tema complicado “todo el mundo está haciendo lo posible para cuidarse y volver a la música en directo. ¡Stay Rad!“. Al parecer, el tema del precio ha explotado en las redes como controversia y han tenido que hacer la aclaratoria de que es simple, solo quieren gente “save”, es decir vacunada, en el concierto.

A pesar de la controversia por los precios de los tickets para las personas que decidieron no vacunarse, muchas de las fechas de la gira ya estan completamente vendidas, anunció la agrupación en redes sociales.

Coming soon to a town near you!! Many shows are already sold out! Grab your tix @ https://t.co/B1j8Q81HmG pic.twitter.com/8i9kfJrZhk

— Teenage Bottlerocket (@teenbottlerock) May 30, 2021