Kroos revela su conversación con Cristiano en el Alemania vs. Portugal

El partido de la Eurocopa entre Alemania y Portugal sirvió para que dos viejos amigos, Cristiano Ronaldo y Toni Kroos, se reencontraran luego de compartir equipo en el Real Madrid hasta el 2018.

En el campo se les vio conversar y muchas fueron las especulaciones sobre los posibles diálogos entre ambos jugadores, sin embargo, Kroos develó que no hubo temas intrigantes en la charla.

Después del duelo entre Alemania y Portugal, abrazo entre Cristiano Ronaldo y Toni Kroos. Una imagen directa al corazón de todo el madridismo. CUÁNTOS RECUERDOS. pic.twitter.com/sRV68jkqbG — Invictos (@InvictosSomos) June 19, 2021

En el podcast que tiene con su hermano Félix, Kroos contó, “Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, pues lleva allí tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver“.

Lo que ocasionó que la mayor especulación sobre lo conversado fue el resultado del partido, donde Alemania bapuleó a Portugal con un resultado de 4-2. De hecho al final del partido varios jugadores alemanes acudieron a consolar a Cristiano ante a derrota.

“Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus”, agregó Kroos.