McDonalds habilitará 70 restaurantes como centros de vacunación contra el COVID-19

Con el objetivo de que más estadounidenses reciban la vacuna contra el coronavirus, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció una asociación con McDonald’s para establecer centros de vacunación en más de 70 establecimientos del estado.

A partir de este lunes 21 de junio, en algunos restaurantes de la cadena se establecerán clínicas de vacunación; algunas abrirán durante un solo día, mientras que otros ofrecerán varias fechas.

Los sitios de vacunación estarán ubicados en los condados de Los Ángeles, Monterey, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Santa Clara, Solano, Riverside y Yolo. Los sitios fueron seleccionados estratégicamente con los operadores y dueños de los respectivos McDonald’s para alcanzar áreas de alto tráfico y mucha visibilidad. La iniciativa busca incrementar el acceso al antídoto en algunas zonas del estado que han experimentado bajas tasas de vacunación.

Vaccination with a McDouble? 🍔 That’s the case here in San Diego. Eight @McDonalds locations across the county are offering free COVID-19 vaccinations this week in partnership with @SanDiegoCounty. This is the location in Ramona. pic.twitter.com/QiYNpwAGVE

— Malik Earnest (@MalikEarnest) June 21, 2021