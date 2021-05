“Podemos hacerlo”: El mensaje que McDonald’s está poniendo en sus tazas de café y en Times Square para animar a más personas a vacunarse

McDonald’s anunció que se unirá a la administración Biden para ayudar a promocionar la campaña de vacunación contra la COVID-19 llamada “Podemos hacerlo” y brindar información en sus tazas de café y en los pedidos a domicilio de todos los restaurantes de Estados Unidos así como en la pantalla publicitaria que la compañía cuenta en Times Square en la ciudad de Nueva York.

Las tasas de café y las calcomanías del servicio de delivery de la compañía de comida rápida otorgará información a sus clientes sobre cómo pueden programar una cita para vacunarse y protegerse contra la COVID-19.

Hasta este lunes cerca del 46% de la población en Estados Unidos ha recibido al menos una vacuna contra el coronavirus y un 34.8% de la población ha completado la dosis de vacunación.

Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicio Humanos de Estados Unidos (HHS) informó que más de 150 millones de personas han sido vacunadas en el país.

“Este esfuerzo ayudará a más personas a tomar decisiones informadas sobre su salud y a conocer las medidas que pueden tomar para protegerse a sí mismos y a sus comunidades”, dijo Becerra.

El HHS lanzó en abril la campaña “We Can Do This” para brindar confianza en la aplicación de las vacunas. En la iniciativa también participan figuras del mundo del espectáculo como la actriz Eva Longoria, Mark Cuban, el empresario y propietario de los Mavericks de Dallas y multimillonario Kelly Ripa y Ryan Seacrest, así como deportistas y figuras públicas.

We all want to protect ourselves and our loved ones. That’s why we’re partnering with the White House to help educate the public on the COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/7Q64A8KhRc

— McDonald's Corporation (@McDonaldsCorp) May 11, 2021