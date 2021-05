Colonial Pipeline, el mayor oleoducto del país, vuelve a operar después del ciberataque: qué esperar del precio de la gasolina

La empresa Colonial Pipeline, operador del mayor oleoducto de combustible del país, reinició operaciones la tarde de este miércoles después que el viernes se registró un ciberataque que obligó al paro de operaciones provocando escasez de combustibles en una zona donde habitan más de 50 millones de personas. Sin embargo, la compañía advirtió que deberán pasar varios días más para que el abastecimiento del sistema de tuberías de más de 5,500 millas sea restablecido en su totalidad.

El anuncio fue dado a conocer por la propia compañía a través de un comunicado de prensa y Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, confirmó a través de un tweet en donde confirmó que la reapertura del oleoducto se dio aproximadamente a las 5:00 de la tarde de este miércoles.

La empresa también advirtió que algunas zonas del país continuarán registrando interrupciones en el servicio de combustible mientras el oleoducto recobra su funcionamiento por lo que la empresa continuará transportando gasolina, diésel, combustible de aviones y calefacción de manera segura hasta que el abastecimiento regrese a la normalidad.

We just got off the phone with #ColonialPipeline CEO. They are restarting pipeline operations today at ~5pm. More soon.

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 12, 2021