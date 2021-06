Julio César Chávez Jr. rechazó la decisión de los jueces en su pelea contra Anderson Silva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de una nueva decepción en la familia Chávez, como es costumbre, Julio César Chávez Jr. está en desacuerdo con las decisiones de los jueces. El boxeador mexicano consideró que le hizo daño a Anderson Silva y que no le perecía haber perdido su combate contra el ex peleador de la UFC, en el evento Tributo a los Reyes en el Estadio Jalisco.

Last night, @SpiderAnderson lit up #Mexico and faced the son of a legend in a very intriguing bout. Order the replay on #FITE!#TributetotheKingspic.twitter.com/0JUfpYyq2f — FITE (@FiteTV) June 21, 2021

Chávez Jr. tenía la oportunidad de volver a engranar una buena presentación en el combate en el que compartió cartelera con su padre. Sin embargo, lo que mal comienza, mal termina. El hijo del “sr Nocaut” tuvo que pagar una multa de $100,000 dólares luego de que excediera el peso límite de 182 libras. Este hecho no era un buen presagio sobre lo que pasaría en el ring.

From the Octagon to the ring… Anderson Silva still taunting his opponents 😤 🎥 @FiteTVpic.twitter.com/J0NT4l1SDU — The Athletic (@TheAthletic) June 20, 2021

Pese a su derrota, Chávez Jr. está convencido de que el resultado era otro. El mexicano siempre ha tenido una óptica bastante particular dentro del ring. Julio César Chávez Jr. parece ver lo que la mayoría de los espectadores y los jueces no pudieron apreciar. Incluso, la cara de incredulidad del azteca fue muy evidente luego del anuncio oficial.

“Debió ser un empate (…) me faltó tirar más golpes, pero él realmente no me hizo daño. Pero creo que fue suficiente para no perder y para que se marcase como empate”, aseguró el mexicano luego de su pelea con Silva.

La felicidad de Anderson Silva tras derrotar a Julio César Chávez Jr.

Por otra parte, la ex estrella de la UFC no ocultó su emoción y alegría luego de haber ganado el combate. “Estoy demasiado feliz. Quiero agradecer a mi entrenador porque trabajamos muchísimo. Necesitaba algo así porque me encanta pelear y el boxeo fue mi sueño por muchos años. Tenía que probarme a mi mismo con los mejores. No podía venir y no mostrar mi mejor forma”, concluyó el brasileño.

Surely I wasn’t the only who got a little emotional seeing Big Nog by Silva’s side after the W. pic.twitter.com/FQB68MnHAR — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 20, 2021

