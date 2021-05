Julio César Chávez Jr. tiene al “Canelo” en su lista de combates después de Ánderson Silva

Julio César Chávez Jr. se subirá nuevamente al ring, pero esta vez contra el peleador de la UFC, Anderson Silva. El 19 de junio el mexicano volverá a boxear en una noche en la que tendrá un duro rival como el ex campeón brasileño. Sin embargo, Chávez Jr. aún no supera la derrota en mayo de 2017 ante Saúl “Canelo” Álvarez. En este sentido, el hijo del “César del boxeo“, manifestó su deseo de revancha contra su compatriota.

Si bien tiene una pelea en dos semanas, Chávez Jr. ya piensa más allá de Anderson Silva. El boxeador nacido en Culiacán tiene entre ceja y ceja una próxima pelea ante Saúl Álvarez. Sin embargo, luego de vencer a Saunders, todo parece indicar que “Canelo” va por otros rumbos.

Este deseo del hijo del “sr. Nocaut”, fue expresado a través de una entrevista para el medio TMZ. En sus declaraciones el mexicano comienza a barajar sus opciones, mucho antes de enfrentar a Silva.

“Claro que quiero tener mi revancha contra Canelo Álvarez. La pelea contra Anderson Silva es muy importante para mí por eso. Me abre las puertas para tener una revancha con ‘Canelo’ o con Daniel Jacobs”, expresó.

Chávez Jr. afirmó tener las herramientas necesarias para poder vencer en un nuevo combate a Saúl Álvarez. “Sé como lo puedo atacar y sobre todo también sé que no debo darle espacios porque es un gran boxeador“, afirmó el púgil de Culiacán.

Julio César Chávez Jr se mostró muy confiado para su próxima pelea. El púgil azteca se ha encargado de subestimar a Anderson Silva y considera que sobre la mesa está la posibilidad de que este combate no pase de cuatro rounds. “La pelea con Silva tiene todos los ingredientes para ser una gran pelea. Creo que lo puedo noquear entre el tercero y el cuarto round“, aseguró.

