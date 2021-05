Video: conoce quienes acompañarán al “Canelo”, Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez en el mundo de los videojuegos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El propio Saúl “Canelo” Álvarez se encargó de difundir la presentación oficial de la nueva edición del videojuego de boxeo de Esports Boxing Club. “The face of boxing” (La cara del boxeo), contará con la participación de grandes púgiles mexicanos como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y el propio “Canelo“.

🇺🇸 ''The face of boxing'' is coming to PC, PlayStation and Xbox. Find me in the brand new boxing video game @ESBCGame 🥊 🇲🇽 "La cara del boxeo" llega a PC, PlayStation y Xbox. Encuéntrame en el nuevo video juego @ESBCGame 🥊 pic.twitter.com/rczR1egWAz — Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2021

Álvarez difundió el video a través de sus redes sociales. El producto audiovisual fue ampliamente difundido por sus seguidores en todas las plataformas. Este videojuego está generando un gran interés en la comunidad “gamer” y los amantes de la disciplina.

"Canelo" incursiona en los videojuegos.🔥 Estas serán las estrellas que estarán presentes en el nuevo título de Box.🥊🇲🇽https://t.co/jND0osfsCF

#Aztecaesports🕹🎮👾 — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 25, 2021

El producto está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y les permitirá a los usuarios medir sus habilidades como si fueran los propios pugilistas, además de mejorar sus estrategias y desempeño.

Está previsto que The face of boxing sea lanzado para PC y luego estará disponible en otras plataformas como la Xbox One, Xbox Series X/S y Playstation 4 y Playstation 5. El videojuego contará con narraciones de comentaristas especializados en la materia.

This one? There’s no release date yet. I still play the last EA boxing game regularly though. https://t.co/6upMsyDKZK — Jeremy Botter (@jeremybotter) May 25, 2021

El juego tendrá la participación de grandes peleadores que practican el deporte en la actualidad o que ya están retirados. Entre los púgiles destacan: Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Joe Frazier, Roy Jones Jr, Marcos “El Chino” Maidana, Marco AntonioBarrera y Román “Chocolatito” González. Este último sigue los pasos de Ricardo “El Matador” Mayorga.

Además de boxeadores, el juego contará con la inclusión de entrenadores, promotores, preparadores físicos, narradores y anunciadores de la industria. Sin duda todos estos aspectos no hacen más que mejorar la experiencia dentro de el videojuego.

With no EA Fight Night in sight, Esports Boxing Club looks like it's got a good shot of catching the eye https://t.co/rR1FzWLLdZ pic.twitter.com/ab4m6aw5Ir — Eurogamer (@eurogamer) March 29, 2021

